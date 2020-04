Problemas en el Soufal con ratas y perros callejeros

En una casa en estado de abandono se acumulan ratas y perros callejeros y los vecinos piden una solución. Esperan para la semana que viene una limpieza y fumigación.

Una casa abandonada en la calle Islas Malvinas de Plaza Huincul provocó que se acumulen alimañas y perros callejeros.

Los vecinos indicaron que el dueño se marchó a la capital e Neuquén por temas de salud hace un año y en el sector se acumularon alimañas y perros callejeros

Rosa, una de las mujeres del sector señaló que los roedores son grandes y se meten a las casas lindantes, “no son lauchitas, son ratas grandes. Al parecer andan varias, tengo tres criaturas y eso me preocupa”.

Mirta, otra vecina del Soufal dijo que también los perros callejeros se volvieron un problema, “la casa está abandonada desde hace un año, también hay perros y han usado lacasa como cucha y son violentos, atacan a otros perros de la cuadra. A un nene lo mordieron y nadie se hace cargo”.

Desde Zoonosis no pudieron dar soluciones, “llamamos a Zoonosis en Febrero y nos dijeron que no podían hacer nada. Aunque sea castren a esos animales para que no se sigan proliferando”.

Claudio Alonso de Control Urbano comentó al móvil de Fuego que están viendo el tema para que el vecino pueda venir a limpiar y después fumigar.