CEC: “Preocupa lo que va a pasar después”

Germán Lagos del Centro de Empelados de Comercio manifestó que hay preocupación por lo que ocurra cuando termine la cuarentena.

Esta mañana dialogó con FM Fuego Germán Lagos, delegado local del Centro de Empleados de Comercios de Cutral Co.

El delegado local aseveró que lo más grave puede llegar después del aislamiento social obligatorio, “lo que más me preocupa es que va a pasar después, cuantas empresas van a mantener su operatividad. Si una empresa no puede superar la crisis va a cerrar y va a llevar a que el trabajador quede sin sustento”.

Lagos adelantó que ya dialogan con las cámaras empresariales, “hablamos con el presidente de la Cámara de Comercio para ver que se puede innovar para mantener los trabajos en el futuro”.

El delegado indicó que la mayoría de los empleadores cumplió con el pago de los haberes de marzo, “estoy al tanto de la consulta de los compañeros, el 80 % ha cumplido cono con el pago el otro 20 % no pudo por diferentes problemas”.

Lagos agregó que están conscientes de la situación de los empleadores, “sabemos que hay una cuestión económica que está urgiendo fuertemente a los empresarios, salvo contados casos que pueden abrir, el resto tiene la obligación de pagar haberes y no le está saliendo ninguna venta”.

El referente local del CEC manifestó que están concientizando por el resguardo del trabajo, “no hemos tomado fuertes medidas para dar margen a las empresas que puedan trabajar”.

Además no se registraron despidos relacionados al parate del Coronavirus, sino más bien a temas empresariales, “se registraron 1 o 2 despidos, pero no ligados a los temas de la pandemia. Por suerte no hay despidos, pero si se ha desordenado el tema de los pagos de salarios”.