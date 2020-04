Recibió el alta una joven de Las Lajas

María Hernández es una de las recuperadas de Coronavirus de Neuquén y habló con FM Fuego.

En estas últimas horas se informó que una paciente que estaba en su casa de Las Lajas fue dada de alta de su aislamiento por Coronavirus.

La joven mujer es María Hernández que dialogó con FM Fuego y relató que estuvo internada en su casa, “estuvimos 20 días aislados con mi familia. Tuve síntomas leves como tos y congestión nasal leve”.

La Chica reconoció que el contagio se produjo por una irresponsabilidad, “fue por recibir la visita, todo por tomar mate. Fue una irresponsabilidad y hay que hacerse cargo de los errores”.

Además manifestó que hasta que no se contagió no creyó que una localidad como Las Lajas estaba expuesta a una Pandemia, “nunca creí que me iba a contagiar y que iba a llegar a las Lajas, aprendimos a ser responsables”.

María indicó que salud estuvo encima de su caso, “me hicieron dos hisopados y se aseguraron que dio negativo. Yo estuve internada en mi domicilio y tuve supervisión de salud constante”.