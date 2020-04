Municipios anunciaron asistencia para empresarios locales

Serán ayudas económicas con fondos del ENIM para empresarios Pymes y profesionales independientes que fueron afectados por la suspensión de actividades por el Covid 19.

Este mediodía los intendentes de Cutral Co y Plaza Huincul anunciaron un programa de ayudas económicas para los empresarios, profesionales independientes, colegiados que desarrollan actividades en la comarca. Los fondos a utilizar son del ENIM.

La conferencia se hizo en el Salón de Acuerdos con la presencia de los intendentes José Rioseco y Gustavo Suárez, los presidentes de los deliberantes Jesús San Martín y Marga Yunes y el parlamentario Ramón Rioseco.

La Ordenanza estipula que se crea un programa de asistencia financiero con el objetivo de apoyar a los empresarios pymes, micro-pyme, profesionales independientes colegiados y otros que desarrollan actividades comerciales debidamente habilitados en Cutral Co y Plaza Huincul. Esto con el fin de ayudar a los empresarios afectados por la declaración de emergencia sanitaria por el Coronavirus.

Los montos irán de 50 mil pesos a los 3 millones de pesos y estarán discriminado por cantidad de empleados a cargo o por profesionales independientes. Estarán a disposición 100 millones de pesos del fondo de reconversión productiva del ENIM.

Estarán fuera de este beneficio los empresarios y profesionales que realizan tareas esenciales y quedaron exceptuados del aislamiento social.

Entre los requisitos la ordenanza específica que los beneficiarios de esta asistencia deben poseer licencia comercial con antigüedad de 1 año en la localidad; residencia continua anterior al 20 de marzo de 3 años; que no sean deudores morosos del ENIM; que si han cancelado no deben poseer ninguna refinanciación con el ENIM; que la actividad económica debe desarrollarse en Cutral Co y Plaza Huincul; además el sujeto debe demostrar que ha tenido baja una en sus ventas y productividad después del 20 de marzo por el Covid 19. Por el lado de los profesionales no deben estar bajo relación de dependencia.

Se explicó que el monto de la asistencia podrá ser devuelto hasta en 60 cuotas con un periodo de gracia de 6 meses desde el otorgamiento con una tasa fija con el 12 % anual. Además todos los que requieran la asistencia deberán presentar como garantía una prenda, hipoteca u otra garantía eficiente.

Además se especificó que quedan suspendidos por 90 días los pagos de cuotas e intereses por parte de personas humanas y jurídicas que se encuentran con préstamos vigentes y sin morosidad del ente ENIM.