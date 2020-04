Piden informes sobre la Clínica Cutral Co

El Diputado Andrés Blanco presentó un pedido de informe sobre la Clínica Cutral Co, sobre su posible reapertura, destino del personal y sobre una posible estatización de la deuda.

El día de ayer ingresó por mesa de entrada un pedido de informe del bloque del PTS-FIT con la firma del Diputado Andrés Blanco dirigido al Ministerio de Salud sobre la reapertura de la clínica de Cutral Co.

El diputado consultó información en detalle sobre el destino que se le dará a la clínica en función de la pandemia originada por el coronavirus; si se reincorporará al personal que se desempeñaba allí al momento del cierre de la misma; modalidad bajo la cual se pondrá en funciones a la clínica y, finalmente, si se estatizarán las deudas acumuladas de la clínica.

También el día de ayer los trabajadores de la Clínica Cutral Co se reunieron con el intendente de Plaza Huincul Gustavo Suárez, el diputado del MPN Maximiliano Caparroz, y el dirigente de ATE Néstor Cides.

En la reunión se trataron posible soluciones para la clínica o para que los trabajadores pasen a la planta estatal.

Una de las posibilidades es que los trabajadores pasen a la órbita estatal ya que por la actual Pandemia se están necesitando profesionales. Néstor Cides de ATE Cutral Co explicó que uno de los problemas sería que aún son parte de la empresa CEMIC “Hay un contrato de concesión con la empresa CEMIC, no se ha corrido del medio y los compañeros no puede ser incorporados al Estado provincial o en otro lugar del trabajo porque no fueron despedidos. Siguen teniendo una relación laboral con la empresa a pesar de que no están cobrando haberes y la clínica no está reactivada”.

Caparroz descartó que la Clínica funcione a manos del Estado “en la órbita provincial no, no hay antecedentes de que el estado se haga cargo porque hay derechos civiles, laborales y cuestiones constitucionales lo cual lo hacen difícil. Pero si queremos darle una mano y buscarle una solución a la gente”.

Fuente: Legislatura de Neuquén y Fuego24.