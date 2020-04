Paciente de Zapala contó su experiencia con el Covid-19

Conrado Vega habló con FM Fuego sobre su recuperación, la discriminación, del gran trabajo de la salud de Zapala y del largo proceso que atravesó. Se contagió de su suegro que fue el conocido contagio de La Buitrera.

Esta mañana Conrado Vega de Zapala volvió a su casa para hacer el tratamiento por el Coronavirus aislado. Todavía falta un estudio para saber si ya sobrellevó el contagio, y además le quedan 14 días de aislamiento estricto.

Su suegro se contagió en Las Lajas, “estuvo con una persona que es de Neuquén y que estuvo en Chile porque fue a comprar ropa”.

Después de que se confirmó el caso de su suegro todavía la familia quedó en cuarentena y ahí vivió la parte más complicada ya que tuvo que cerrar su comercio y además soportar la discriminación a través de las redes sociales, “empezamos a recibir mensajes de amigos por cosas que aparecían en Facebook de que estábamos contagiados y que se contagiaban en mi negocio y un montón de cosas que nos hicieron poner mal”.

Conrado manifestó que la positividad es un buen recurso para atravesar la infección y relató lo que vivió con un compañero de habitación, “estuve con un chico que llegó bajoneado y le dije que de esto se salía y justo el segundo hisopado me dio el negativo y eso le levantó el ánimo a él”.

Al día de la fecha todavía no le confirman si ya no tiene Corona Virus, pero pudo regresar a su casa, “tuve un recibimiento lindo del barrio, no pude hacer nada porque me pasaron derecho a la pieza”.

También contó que tuvo muchas muestras de apoyo de los vecinos de Zapala, “hay que dar amor, cariño, hay que rezar, eso me ayudó muchísimo. Me llamaron de muchas iglesias y hay que atender a todos no hay que esquivar, hay mucha gente que da cariño y son pocos los que dan el mal”.

Antes de cerrar la nota enalteció el papel de los trabajadores de la Salud de Zapala “la gente del Hospital de Zapala tienen un amor que es como estar en tu casa, te atienden muy bien, te mandan cartas de aliento, son buena gente”.