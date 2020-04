Preocupación por despidos

El Abogado Omar Pérez habló en FM Fuego y señaló que hay empresas que no respetan el decreto presidencial sobre la suspensión de despidos.

Esta mañana en el micro semanal, el abogado Omar Pérez señaló que recibió muchas quejas por despidos en distintos ámbitos desoyendo el decreto presidencial emitido el martes 31 de marzo sobre la suspensión por 60 días de las desafectaciones laborales.

El decreto presidencial afirma que “resulta indispensable garantizar la conservación de los puestos de trabajo por un plazo razonable, en aras de preservar la paz social y que ello solo será posible si se transita la emergencia con un Diálogo Social en todos los niveles y no con medidas unilaterales”.

Pérez adelantó que luego de que se levante la cuarentena se van a hacer los reclamos pertinentes con cartas de documentos y otros recursos legales.

Por otro lado aseguró que hay intimidación por parte de casas crediticias a los clientes “las financieras no descansan y están atormentando a los usuarios cuando no pueden pagar porque no han cobrado o no tienen el canal para hacer las transferencias. Los están amenazando con refinanciaciones más graves”.

Pérez les recomendó a los clientes de casas crediticias que se comuniquen con Defensa al Consumidor “porque hay una relación abusiva de consumo”.