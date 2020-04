Clínica Cutral Co: Analizan el pase de trabajadores al Estado

Esta mañana se reunieron los trabajadores de la Clínica, el intendente de Plaza Huincul, el diputado Caparroz y dirigentes de ATE para analizar el futuro de los trabajadores y posibles situaciones

El día de hoy en el Centro Gregorio Álvarez se reunieronel intendente Gustavo Suárez, el diputado por el MPN Maximiliano Caparroz, los trabajadores de la Clínica y el representante gremial de ATE, Néstor Cides. El objetivo de la reunión fue analizar posibles soluciones a la problemática de los 23 trabajadores de la Clínica Cutral Co que están sin cobrar hace 4 meses y se les adeudan los aguinaldos del año pasado.

Una de las posibilidades es que los trabajadores pasen a la órbita estatal ya que por la actual Pandemia se están necesitando profesionales. Néstor Cides de ATE Cutral Co explicó que uno de los problemas sería que aún son parte de la empresa CEMIC “Hay un contrato de concesión con la empresa CEMIC, no se ha corrido del medio y los compañeros no puede ser incorporados al Estado provincial o en otro lugar del trabajo porque no fueron despedidos. Siguen teniendo una relación laboral con la empresa a pesar de que no están cobrando haberes y la clínica no está reactivada”.

Sobre la posibilidad de que reabra la Clínica, el Diputado Caparroz explicó que

es otro tema complicado, “por el tema de la pandemia estamos trabajando con el Ministerio de Salud y con el intendente para ver como se llega a un acuerdo con la empresa (CEMIC), para que esto pueda funcionar, atender a los pacientes que se necesiten y además contener a los trabajadores que no cobran desde noviembre y nos preocupa sobre manera”.

Acerca de estas gestiones para que se reactive la Clínica agregó que “hay situaciones que legalmente interfieren pero se trabaja con los abogados del Municipio, del Ministerio y la gerenciadora a ver qué solución se puede dar, porque se necesita una inversión importante y estando la empresa de por medioes difícil que el Estado la pueda hacer. Es una cuestión de índole privada entonces se busca la forma de que lo hagan funcionar”.

Caparroz descartó que la Clínica funcione a manos del Estado“en la órbita provincial no, no hay antecedentes de que el estado se haga cargo porque hay derechos civiles, laborales y cuestiones constitucionales lo cual lo hacen difícil. Pero si queremos darle una mano y buscarle una solución a la gente”.

El Diputado sostuvo que es necesario que funcione el sector privado de la salud en un núcleo de habitantes grande como Cutral Co y Plaza Huincul, “conociendo el tema sanitario, sería importante que la clínica siga funcionando porque atiende un volumen de gente que hoy está contenida por el hospital que estaría sobre-prestando. En una comuna tan grande tener un solo hospital y un solo sanatorio es poco”.