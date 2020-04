En un violento robo le dispararon a un monotributista

Ramón Rioseco, un vecino de Cutral Co fue herido esta mañana con un arma de fabricación casera en un intento de robo. Los ladrones actuaron con saña.

El monotributista Ramón Rioseco, se acercó a la calle Ejército Argentino a bajar un contenedor en un camión de la Municipalidad de Cutral Co y allí fue abordado por dos sujetos.

El trabajador relató que al bajar del camión fue abordado por dos sujetos que a punta de pistola le reclamaron dinero y un celular, pero al explicar que no tenía lo agredieron y dispararon.

Los ladrones fueron violentos ya que el primero disparo iba a la zona del pecho, “le corrí la mano y me disparó en los pies, ahí me caigo y me pegan en el piso y me siguen pidiendo dinero, después me metí entre los contenedores y me subí al camión, cuando metí el cambio para salir me dispararon otra vez”. Los perdigones le lastimaron parte de las extremidades y el rostro.

El hombre dijo que los escuchó hablar cuando estaba en el piso y uno tenía intenciones de matarlo, “uno quería irse y el otro dijo que me mataran”.

El hombre dijo que no puede reconocerlos a los sujetos porque la situación fue rápida y además no los conoce de antes.

Esto lo afectará en su trabajo ya que es chofer y por los disparos no puede manejar bien.