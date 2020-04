Militantes del PO Zapala denunciaron apremios ilegales

El día de ayer fueron detenidos por romper la cuarentena cuando protestaron por módulos alimentarios. Denunciaron que fueron golpeados y amenazados.

El día de ayer militantes del Partido Obrero Zapala fueron detenidos mientras reclamaban por módulos alimentarios.

Se trata de Lautaro Palma Parodi, secretario adjunto de ATEN Zapala y dirigente del Partido Obrero, Gabriel Ortiz, Cristian Espinoza, Mónica Enríquez y Gustavo Torres, todos militantes.

Los militantes fueron detenidos a la mañana y liberados a la tarde y denunciaron maltratos y amenazas, “La compañera Karina Bustamente también fue golpeada, pero no detenida. Asimismo, al compañero Lautaro Palma Parodi, le manipularon su celular, borrándole mensajes de What’s App” detallaron en un comunicado del PO.

En otros casos de los militantes señalaron que “En el caso de Gabriel Ortiz y Mónica Enríquez la policía los golpea en varias partes del cuerpo. Al compañero Gustavo, efectivos lo amenazaron con que -si llegas a correr, te pego un tiro-“.

Además reclamaron que el problema de fondo sigue sin resolverse “Hace 10 días el gobierno anunció la compra de 30.000 módulos alimentarios y todavía no hay fecha de entrega. Se nos acusa de romper la cuarentena, sin embargo el derecho a peticionar no está prohibido, máxime cuando somos nosotros los que no tenemos para alimentar a nuestros hijos. Los que si rompen la cuarentena son los empresarios que actúan suspendiendo y despidiendo a trabajadores y el propio gobierno que NO abastece de alimentos a familias sin salarios ni trabajo”.