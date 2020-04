Asesinato del Otaño: “Vinimos hace dos años a progresar”

José Luis Zarratea, pareja de la mujer asesinada el sábado, contó que llegaron desde Buenos Aires hace dos años para progresar y trabajar, pero la vida de Érica terminó de manera violenta y trágica.

Este mediodía habló en FM Fuego José Luis Zarratea, pareja de Érica Navarro, la mujer asesinada el día sábado por un disparo.

El hombre relató el dramático momento que vivió “estaba ahí con ella, recién había llegado de trabajar y tenía la comida lista, se escuchan los disparos y después salió afuera y se escuchó otro disparo más. Estaba en la puerta de mi casa y me dice -mi amor ayúdame que me muero- y se muere en mis brazos”.

José Luis manifestó que son oriundos de Buenos Aires y llegaron a la comarca petrolera escapando de los problemas de la capital, “hace dos años vinimos a progresar, me decían que era un lugar tranquilo y que había laburo”.

Ahora esperan que le entreguen el cuerpo de su pareja para trasladarla a Buenos Aires “, recién me llamaron que hicieron la autopsia y la van a traer para Plaza Huincul, no la vamos a velar porque somos de Buenos Aires, venimos a trabajar, a progresar”.

El hombre recibió una ayuda del Municipio, pero siguen necesitando dinero para poder llevar el cuerpo de su mujer a su lugar de origen.

José Luis espera que se haga justicia, “quiero justicia y quiero que me acompañen, que se pudra en la cárcel, no sabes es lo que es levantarse y no tenerla, ella no molestaba a nadie”.

Si bien el presunto culpable quedó con prisión preventiva, la pareja de la víctima afirma que el otro involucrado en el tiroteo también es culpable de la situación “no es que se vana tirar porque si, los dos son culpables porque el otro incentiva a disparar. Por eso no lo puedo creer que esté libre, hay muchos testigos de que están a los tiros todos los días, encontraron muchas cosas como armas y droga en la casa de él. Así como lo soltaron mañana puede andar a los tiros otra vez”.