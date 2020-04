Sismo leve en Añelo

Esta madrugada se registró un sismo leve cerca de Añelo, a 70 KM de Cutral Co.

El Instituto Nacional de Prevención Sísmica detectó un movimiento telúrico en la zona de Neuquén a las 1.02 de la madrugada.

Destacaron que el sismo fue de nivel III en la escala de Mercuri a 4 Km de profundidad. El epicentro se registró a 104 km al NO de Neuquén; 446 km al SO de Santa Rosa; 79 km al N de Cutral Co -38.272 (lat) -68.887 (long).

La escala de Mercuri señala que el sismo nivel 3 y puede ser sentido levemente por algunas personas en reposo o en edificios.