Familia de internado con covid 19 informó que lo derivaron a Zapala

El hombre sería trasladado a Zapala para su atención porque según le informaron a la familia en el hospital no están preparados. La hija afirmó que las autoridades abandonaron a la familia.

La situación con el hombre de 36 años que es el primer contagiado con Coronavirus en Cutral Co, va cambiando ya que sería trasladado a Zapala por su atención.

Ana, la hija relató que quieren trasladar a su padre, “mi mamá me aviso que lo van a trasladar, teme por la vida de él porque necesita los respiradores y no sabe lo que va a pasar en el transcurso del viaje”.

Además agregó que no pueden hacer visitas no puede recibir, “solo el llamado de la Dra, y nada más”.

Ana aseguró que no le han dado contención en salud, alimentaria ni emocional, “la familia está en un abandono total, desde el municipio no se acercó nadie con alimentos o productos para desinfectar la casa, ni nada. Los únicos que si estuvieron fueron los policías porque la misma noche que se internó a Franco la los vecinos quisieron robar y quemarle la casa, la policía estuvo cuidando”.

La chica dijo que a la familia del hombre internado no se le hicieron los estudios de Covid 19 porque no presentaron síntomas, “por parte del Hospital no tuvimos respuestas para saber si alguien más está infectado, les dijeron que necesitan tener fiebre para que se lo hagan. Mis hermanos y mi mamá tuvieron síntomas pero ya no”.