Jueza de familia detalló como actuar por cuotas alimentarias

La Jueza de Familia Silvina Arancibia dio explicaciones por diferentes casos para cobrar las cuotas alimentarias en medio de la cuarentena.

Esta mañana la Jueza de Familia, Silvina Arancibia, habló con FM Fuego y detalló que están atendiendo con una guardia mediante escritos a abogados.

Con respectos a reclamos generales por el pago de la cuota alimentaria la jueza resaltó que hay varios casos diferentes y ejemplificó como se procede “las órdenes de pago judiciales son de diferentes características en las prestaciones alimentarias, puede ser que tenga un acuerdo de alimento vigente y se haga la retención de los haberes directamente a la empleadora”.

Arancibia ejemplificó que quienes ya tienen un acuerdo rubricado son los que no tendrían problemas en cobrar acceder al beneficio, “las personas que ya tienen una cuenta y una tarjeta ya pueden usar su tarjeta como la venían usando. Si se produce alguna circunstancia especial deberán preguntar a sus abogados que pueden hacer presentaciones que se hacen desde un teléfono de guardia”.

En otro caso ejemplificó que se debe apelar a la buena voluntad de la parte comprometida a pagar si es que el acuerdo quedó en espera por la cuarentena, “si celebraron un acuerdo pero no se hizo efectivo por lo que fuere, la buena fe indica que el que tuvo un compromiso le debería pagar, encontrar el mecanismo (a través de sus abogados) para hacer llegar el dinero al beneficiario”.

La jueza habló sobre los casos en los que el obligado a pagar no tiene una empresa o un jefe que le abone, sino que es cuentapropista, “aquellos que no tienen empleadora y que son cuentapropistas y por el contexto no están generando, no van a poder pagar la prestación alimentaria”.

También dijo que hay casos que se hace una orden de pago judicial y no pueden cambiar el cheque ya que los bancos están cerrados. Manifestó que están gestionando que esas personas sean atendidas en el mediano plazo aunque son casos muy puntuales, “las personas que por distintas situaciones procesales no tienen un cobro automático sino que tienen una orden de pago judicial, que es como un cheque verde que con eso van al banco, (son un porcentaje acotado). En el juzgado hemos liberado órdenes de pago y los abogados retiraron, pero no puedo garantizar que el banco los pague”.