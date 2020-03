Más de 260 comercios inspeccionados y 73 actas de infracción

Miryam Zurita de Protección al Consumidor contó que controlan los índices de precios máximos. Además controlan los precios de mayoristas ante reclamos de comerciantes.

En contacto con la radio en el bloque de derechos de Omar Pérez, la referente provincial de Protección al Consumidor recordó que hay dos resoluciones nacionales vigentes con respecto al precio del alcohol en gel y de los precios máximos de alimentos.

En total en la provincia se han realizado más de 200 inspecciones y actas de infracción, “hicimos numerosas inspecciones en los relevamientos y se han relevado 268 comercios y de lo puntual lo que tiene que ver con los precios máximos, el personal va al comercio y controla que los productos no excedan el listado de precios máximos. Hasta el momento se han hecho 73 actas de infracción por comerciantes que no respetaron los precios”.

La funcionaria manifestó que no se busca cerrar el comercio ya que eso generaría un impacto negativo ya que las personas tendrían que ir a otros sectores a comprar los alimentos básicos, “de todas maneras hasta que no se cambian los precios no se retiran del local”.

Zurita manifestó que también hay quejas de los comerciantes por los precios de los mayoristas y proveedores, “a raíz de esto desde el viernes se empezóa visitar a los mayoristas porque es lo informado por los comercios de proximidad por denuncias de aumentos desmedidos”.

También indicó que el día de hoy se presentó una nueva aplicación para denunciar los aumentos excesivos en comercios, “es herramienta tecnológica que va a acercar a los ciudadanos a nuestro organismo, se llama Protección al Consumidor Neuquén y se descarga desde Google Play”.