Claudio Larraza: “Esperamos tener una transición ordenada”

Claudio Larraza, intendente electo en Plaza Huincul dialogó con Matutino luego de su triunfo trás las elecciones del domingo pasado. En la próxima semana se reunirá con el actual intendente Gustavo Suaréz para analizar la transición de mandato.

Para que la transición sea ordenada vamos a reunirnos con los equipos de ambos. La idea en principio de la gestión es comenzar con lo que se prometió en la campaña como la gestión para loteos y viviendas, la creación de la Secretaria de Seguridad, la comisaría de la Mujer, entre otras, dijo el intendente electo.

Ahora estamos trabajando en la conformación del equipo con el que trabajaremos, aunque aún hay personas con las que no me he sentado a hablar, dijo Larraza y agregó que los integrantes de las colectoras que los acompañaron también trabajarán en conjunto.

Con respecto a las obras que se llevan a cabo en la ciudad, Claudio Larraza informó que se va a continuar con esto, como el gimnasio que lleva un 70% de avance y que es algo necesario para los vecinos.