Los empleados de comercio cerraron un nuevo acuerdo salarial

Según se informó oficialmente, los ajustes serán de 7,5% en julio, 7,5% en agosto y el mismo porcentaje en septiembre no remunerativo y no acumulativo. A esto le sumaron un 4,5% de recupero del trimestre anterior, a abonarse en julio. De esta manera, el salario básico de un empleado de comercio tendrá un piso de 286 mil pesos con presentismo. Finalmente, los montos no remunerativos se incorporarán a las escalas del mes de octubre de 2023 por su valor nominal.