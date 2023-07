Cierre definitivo de conocido local céntrico

Después de diez años trabajando en la comarca el local de Le Utthe decidió cerrar sus puertas definitivamente en la sucursal de Cutral Co.

Los propietarios de la firma, ubicados en Bragado, provincia de Buenos Aires y donde se encuentra la fábrica que distribuye indumentaria a más de 50 locales en todo el país, decidieron cerrar la sucursal de Cutral Co porque no se renovó el contrato con el local alquilado y al no conseguir otro local sobre calle Roca se decidió al cierre.

Miriam Vivanco, encargada de la sucursal local informó que mañana sábado será el último dia con atención al público y en caso de necesitar un cambio de prenda los clientes podrán realizarlo en cualquier sucursal de la capital neuquina. Nos ofrecieron a las empleadas trasladarnos a una sucursal de Neuquen pero esto es imposible dijo Miriam, por lo que serán 5 las empleadas que quedarán sin trabajo.