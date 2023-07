Jesús Escobar: “Hay que defender Cutral Co”

“Hay que defender Cutral Co, Cutral Co es mi hogar y este domingo se define su futuro: si continúa en una senda de crecimiento y mejora o queda en manos de aquellos que han empobrecido a los neuquinos”, afirmó Jesús Escobar, candidato a presidente de la Nación por Libres del Sur, durante su visita a la localidad para brindar su apoyo a Ramón Rioseco, candidato a intendente.

Este martes Jesús realizó una actividad en el Cristo de Cutral Co junto a Rioseco, y a la lista de concejales de Libres del Sur encabezada por Aldo Beroisa y Miriam Neira. También participó la candidata a diputada nacional, Gladys Aballay.

“Los neoliberales y el partido provincial en los 90 destinaron a la muerte a Cutral Co . Pero su pueblo no se resignó y dio batalla. De esta gesta surgió Ramón Rioseco que fue el hombre que transformó a la ciudad y la hizo un símbolo de progreso, trabajo e inclusión social”, afirmó Jesús.

Por su parte, Ramón destacó que “la presencia de Jesús es muy importante, hace 15 años que trabajamos juntos, tenemos un proyecto de provincia, de ciudad, que tiene que ver con el desarrollo, con el arte, con la cultura y la inclusión”.