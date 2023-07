Rolando Figueroa: “El mismo cambio que se vio en provincia lo queremos en la comarca”

Nosotros necesitamos una nueva forma de hacer política y que el desarrollo sea regional y que la mirada sea desde el interior, nosotros no necesitamos un Cutral Co encriptado, en Cutral Co existe una familia del poder que tenia sus socios a nivel nacional para que las familias del poder continúen y uno de los socios era Parrilli, quien participó en la privatización de YPF que tanto golpeó a la comarca dijo el gobernador electo.

“La gente creyó a nivel provincial en el cambio y eso queremos en la comarca, la gente se pregunta porque los fondos del ENIM siempre van a los mismos, porque los fondos del ENIM desaparecieron, que pasa que no existe control, para esto nosotros tenemos que cambiar la realidad de Cutral Co y Plaza Huincul y por esto surgieron dos personas que con mucho sacrificio trabajan todos los dias, en caso de “Ojito” Garcia fue maestro se recibió de abogado y recorre todos los dias la ciudad de Cutral Co y Claudio Larraza desde hace 30 años adoptó la Plaza Huincul que tanto ama. Queremos que los servicios lleguen a los barrios, no puede haber barrios sin gas, Monte Hermoso tiene que tener gas, por mencionar a uno de los barrios”.

Nosotros tenemos que generar transparencia en manejo del ENIM y con fondos provinciales apoyar ese desarrollo, otorgar posibilidades de trabajo a la gente reales y que puedan ganar mejor, con empresas radicandosé, son proyecciones que tenemos junto a “Ojito” y Claudio, dijo Figueroa.

Escucha la nota completa aquí