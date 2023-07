Kolina inauguró sede con la presencia del candidato Ramón Rioseco

El local partidario se ubica en Saenz Peña 517, durante la tarde de este sábado se realizó la apertura con la presencia de Ramón Rioseco y el referente Beto Vivero. Junto a una cantidad de gente recorrieron las calles céntricas de Cutral Co.

“Estamos contentos con el apoyo de la gente, la idea es seguir trabajando para que Cutral Co siga creciendo. Solo quedan dos semanas donde hay que trabajar intensamente, yo digo simpre que ahora les interesa Cutral Co porque tiene recursos, porque Cutral Co está de pie y se lo quieren llevar a Neuquen, en la decada del 70 y 80 todas las empresas petroleras estaban instaladas en Plaza Huincul y hoy no queda ninguna”, dijo el candidato Ramón Rioseco.

