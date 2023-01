Mucho calor y sin agua en la comarca

Según los datos del Servicio Metereologico Nacional anunciaron que ayer domingo en Neuquen capital la temperatura máxima fue la más alta del país registrando 40.4° y continua el pronóstico de altas temperaturas.

Durante el fin de semana la comarca tuvo también altas temperaturas y a esto se sumó el reclamo de vecinos de distintos barrios de Cutral Co y Huincul por la falta de agua. Tal es el caso de Adrián que envió a esta redacción el siguiente mensaje:

Buen día fuego

Que triste que se tenga que vivir está situación con el faltante de agua !!

Pero más triste aún es que tanto Cutral-Có cómo plaza Huincul reciben toneladas de plata con las regalías de YPF y no solucionan el dilema del agua se embolsillan todo y no hacen nada para mejorar el suministro de agua… Ahora me pregunto yo ? Porque el pueblo no piensa antes de votar ? Esto con buena política se soluciona

Saludos Adrián

La AIC anuncia para hoy lunes, caluroso, nubosidad en aumento, inestable con formación de tormentas en la región y chaparrones aislados. Mañana martes ingresa aire más fresco del oeste-sudoeste, períodos de viento débil a moderado y descenso de la temperatura. La semana se presenta más fresca hasta el jueves inclusive.