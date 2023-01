Navarrete se quedó con el Giro del Sol

Esta 21° edición quedará en la historia por varios motivos. La carrera regresó al calendario de la UCI, hubo equipos y selecciones sudamericanas de gran nivel, una plantilla con ciclistas de renombre, las tres etapas exigentes, la compañía incondicional del público, entre otros.

Y de quien no nos olvidaremos es del ciclista que inscribió su nombre y apellido en el libro de oro del Giro del Sol. Es el caso de Maximiliano Navarrete, representante del equipo Gremios por el Deporte – Cutral Co, quien posterior a las celebraciones manifestó lo siguiente:

-¿Que se siente ganar un Giro del Sol con puntaje UCI? ¿Sos consiente de lo que ganaste?

-La verdad que aún no soy consciente de que he ganado una carrera muy importante hoy siendo UCI. La verdad que todavía no caigo. Quiero ir a festejar con mi familia y compañeros de equipo. Llamar a mi familia que quedó en Cutral Co –Neuquén,. No lo puedo creer. Poner mi nombre es un Giro del Sol es muy importante.

-¿Cuáles fueron las claves para ganar la carrera?

-La clave fue el trabajo en equipo. Teníamos a tres candidatos para ganar, como lo son Laureano (Rosas), (Emiliano) Ibarra y yo. Justó enganché el corte en la carrera, mis compañeros confiaron en mí y gracias a Dios no les fallé y pudimos ganar esta carrera.

-Dame tu opinión sobre el nivel de carrera, equipos y etapas.

Fue muy exigente y cada día que pasaba se volvió aún más. El primer día fue llano, un poco tranquilo. Después nos fuimos para Punta Negra, que es un terreno muy duro. Y hoy completamos con la Difunta, que fue una etapa más larga. Pero bueno, con el equipo estábamos entrenados y preparados, relucimos el trabajo hecho

-Por último, se viene la Vuelta a San Juan. Llegarás como ganador del Giro del Sol ¿Es un plus de motivación?

Este triunfo motiva mucho para la Vuelta a San Juan. Somos un buen equipo y que contamos con una carta importante para luchar por él desde el primer día. Y es nuestro capitán Laureano Rosas. Vamos a trabajar para que él pueda lucirse y ganar como lo sabe hacer a nivel internacional.

Quiero saludar a toda la comarca petrolera que me sigue y apoya todos los días, a los incondicionales al Intendente de Cutral Co Jose Rioseco,por todo el apoyo que me brinda cada día a Raúl Blanco mi amigo del alma y a todos mis vecinos de mi ciudad .

Crédito Luis Rojo Mallea