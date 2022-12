Carta de lectores: Otro 22!!!

Antes que nada me presento, soy María Laura de la ciudad de Cutral-Có.

A vos que me estas leyendo, gracias por hacerlo.

Estas líneas que redacto son para comenzar a tomar conciencia de los hechos ocurridos en la empresa NAO de la ciudad de Plaza Huincul.

El 22 de septiembre en esta empresa «fallecieron» tres trabajadores, Victor, Gonza y Fer. Siendo las 4:20 aproximadamente explotó uno de los tanques del lugar, en donde la expansión arrazó con todo lo que tenía a su alcance.

Estas falencias fueron denunciadas en diciembre del año pasado y no hicieron nada.

La empresa continuó «produciendo», trabajando en precariedad, sin la seguridad que corresponde, sin resguardar la vida de sus trabajadores.

Esta vez nos tocó a nosotros, a tres familias, Herrera, Molina y Jara quienes nos apoyamos el uno al otro para estar en pie. Sin respuestas, sin acompañamiento.

Me pongo a pensar… la sociedad ha tomado conciencia de lo que pasó? Me duele decirlos… fueron tres los que murieron… y si hubiesen sido más?

El Sindicato de Petroleros ese 22 de septiembre largo un paro, no recuerdo si era de 48 hs y ahí quedó todo… por más charlas queden de «seguridad», todo, todo sigue igual. Este sindicato me da a entender y es evidente que sólo le importa producir y producir para un estado nefasto. Pasaron tres meses y ni siquiera se acercaron a ver como están esas madres y padres que perdieron a sus hijos, a esa esposa que espera a su marido, a esos hijos/as, nietos.

Varios habitantes de la comarca petrolera trabajan empresas y tienen la dicha de llegar a sus hogares en donde los esperan su compañera de vida y sus hijos.

Como familiares de Victor, Gonza y Fer no queremos que a nadie más le pase algo en su lugar de trabajo. Es por eso que no pararemos hasta que se haga JUSTICIA POR ELLOS.

En cuanto a la empresa que decirles, el lugar más oscuro que podría existir. Al pararme frente de ella y ver el estado en el que quedó se paralizó el corazón y un nudo se formó en mi garganta. Pensar que en ese lugar compartieron sus últimos minutos de vida juntos.

Nosotros/as, hijos/as, hermanos, padres y madres desde lo más profundo de nuestro corazón pedimos el acompañamiento de nuestras comunidades, en especial a aquellos que trabajan en el petróleo, porque NO queremos que vuelva a pasar otra muerte más en un una empresa. Saben por qué??? PORQUE LA VIDA NO SON $$$, o una caja navideña.LA VIDA SE HONRA, LA VIDA SE CUIDA!!!

VICTOR, GONZA Y FER PRESENTES, HOY Y SIEMPRE.