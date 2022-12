Huincul tuvo un cierre multicultural a pleno

El Intendente Gustavo Suárez participó de la segunda jornada de la Fiesta de las Multicultural 2022 y tras la entrega de certificados a las colectividades presentes agradeció el acompañamiento de cada una de ellas «un placer que nos visiten».

Este sábado en el escenario del Pasaje Velo se pudo disfrutar de presentaciones artísticas características de cada colectividad mientras que a pocos metros comercializaban productos típicos de cada región.

«Esta fiesta multicultural que nos congrega año a año, gracias al acompañamiento del ministerio de cultura, el viernes lo disfrutamos con nuestra orquesta, y hoy con distintas danzas a si que agradecer nuevamente al pueblo de Plaza Huincul que siempre está presente» expresó.

Además agradeció a cada dependencia municipal «que sin ellos esto no podía llevarse adelante» afirmó y concluyó «si no hay equipo no hay futuro, hoy jugamos con un gran equipo por eso tenemos el mejor futuro».