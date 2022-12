Propietario de cervecería reclama audiencia con el intendente

Gustavo Lemos dueño de cervecería Roma en barrio Central estuvo presente en la tarde de ayer en el encendido del pino navideño para hablar con el intendente y reclamar una audiencia con él ya que desde hace 6 meses no puede abrir su comercio.

Ante una cantidad de público en la tarde de ayer Lemos intento dialogar con el intendente y ante malos entendidos y gritos fue detenido por la policía por increpar al intendente Suarez.

«Nunca me resistí a la policia y no intente pegarle, a Suárez lo conozco de chico de acá del barrio, yo no soy un delincuente solo quiero que mi local funcione, desde el municipio me pidieron que cambie de rubro, el único que nos ha atendido fue Guillermo Pérez pero yo estoy cansado y necesito hablar con el intendente», dijo Lemos.