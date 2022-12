Carta de lectores: «hoy es un día triste para mi País, al menos para el 51% de ellos»

Una vez más mi Argentina es testigo de un GOLPE ? Si, esto es un golpe institucional judicial, desde el 2010 le dicen LAWFARE obviamente fue creado e ideado en el Norte si, en yanquilandia.

Es probable por no decir totalmente seguro que el 49% restante este feliz, son los que las corporaciones mediáticas y sociales influenciaron sobre ellos, las conspiraciones existen desde que crucificaron a Jesus, porque creen que ocurrió? por defender los intereses de los poderosos? no señores fue por ser populista, esto es un plan sistemático y corporativo, ocurrió en Brasil, en Ecuador y en nuestro País lo están intentando desde hace más de 10 años, quisieron matarla y como no lo lograron la quieren ver presa, pero el objetivo real ya lo cumplieron, la prescribieron de por vida para cargos públicos, les recuerdo a ese 49% que los mejores años de la Argentina fueron desde el 2003 al 2014 busquen, lean, infórmense, no se dejen engañar por títulos o zócalos informativos que lo que menos hacen es informar, cuántos vieron detalladamente? en TN – El 13 – LN+ la noticia bien desarrollada de los chats de jueces, fiscales y funcionarios porteños invitados por el Grupo Clarín en Lago Escondido propiedad de Lewis amigo de Macri. Cuando el Pueblo se una en contra de estos Jueces corruptos que se creen una casta especial que vayan en contra de los intereses corporativos recién ahí Argentina podrá ser el País que tanto anhelamos. Aguante CFK.

Arnaldo