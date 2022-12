Vecino alerta por la aparición de culebras en el barrio Parque Este

Un vecino de la barriada se comunicó con este medio para alertar a los habitantes del Parque Este por la aparición de culebras y además reclamó por terrenos baldíos abandonados que generan la presencia de alimañas.

Según relato el vecino,» ese tipo de culebras o no se que son, andan por el barrio Parque Este, cerca del cerro de Paty. Ayer cruzando las vías me pico una. Tengan cuidado sobre todo los niños. Y que la comisión se mueva un poco más..en la limpieza del barrio y los vecinos que tiene terrenos que no construyen ni siquiera los limpian..parece tienen coronita porque el municipio no hace multas.»