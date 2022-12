Sexta convocatoria para Familias Solidarias

Se solicitan cuatro familias que puedan albergar transitoriamente a dos niñas de cinco años, un niño de seis y una beba de ocho meses.

La dirección de Familias Solidarias, dependiente de la subsecretaría de Familia del ministerio de Desarrollo Social y Trabajo, convoca a la ciudadanía a formar parte del programa provincial que tiene por objetivo albergar transitoriamente a niñas, niños y adolescentes que se encuentran bajo medidas de protección excepcional, brindándoles cuidados y afecto, incluyéndolos en su hogar y acompañando el proceso hasta tanto se resuelva su situación legal.

En esta oportunidad, se busca a cuatro familias para que cuiden transitoriamente a dos niñas de 5 años, una beba de ocho meses, y un niño de seis meses, sin relación de parentesco.

Aquellas personas interesadas en postularse deberán cumplir los siguientes requisitos: ser mayores de 18 años, no poseer antecedentes penales, no ser deudores de cuota alimentaria, no encontrarse en el Registro Único de Adopción (RUA), y no estar en el registro provincial de violencia familiar y de género.

Se pueden inscribir a través de la página web www.familiassolidarias.neuquen.gov.ar y luego serán contactados por los equipos de selección del organismo. Para solicitar mayor información o realizar consultas, podrán comunicarse al teléfono 2995017139 o al correo electrónico [email protected]