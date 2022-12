Madre de menor denuncia abuso sexual a su hija

Natalia es la madre de una menor de 13 años quien fue víctima de abuso sexual y denuncia que desde la justicia no tienen respuestas por el hecho.

A pesar que la madre entregó pruebas a la justicia, nunca se la convocó a la niña a una cámara gesell, ni brindaron asesoramiento sicológico.

Voy dos veces por semana a tribunales desde hace 3 meses y no he tenido respuestas, la persona acusada por el hecho, ex pareja de Natalia sigue transitando por las calles tranquilamente y desde la justicia solo se le ha informado a la madre que tiene que esperar.