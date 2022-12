Larraza confirmó su candidatura a intendente por la línea de Figueroa

Voy a ser el candidato a intendente por la línea de Rolando Figueroa, confirmó Larraza en el programa Buen día, día.

Yo participe en política en la gestión de Tucho Pérez, cuando perdimos yo me fui a la privada pero siempre me interesó seguir y surgió esta posibilidad donde Rolo me convocó para que pueda ser un posible candidato, lo hable con la familia, la empresa y es un compromiso más, se que lo puedo hacer con un buen equipo y me he decidido, es una situación dificil porque el gobierno es de la línea azul, pero bueno vengo a presentar ideas nuevas y gente nueva.