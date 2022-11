Madre de la escuela 143 reclama por inicio de clases

Marita es mamá de un niño con TEA y pide que se reinicie el dictado de clases porque a su hijo estar sin clases le afecta mucho más que a los demás niños.

Las clases en el establecimiento del barrio Libertador San Martin debió suspender las clases por problemas de gas, los padres de la comunidad solicitaron que suspendan la obra hasta finalizar el periodo lectivo para que los niños finalicen las clases.

Instalaron unos termos electricos que hacen saltar la térmica, dijo la mamá y agregó que los niños no tienen clases y que ella cree que hasta el año que viene no se va a reanudar el dictado. Mi hijo necesita continuidad en las clases, pero desde primer grado él nunca hizo jornada completa en la escuela porque las docentes no están capacitadas para atenderlo y las clases virtuales no le sirven.