Los gremios protestarán en la legislatura por el impuesto a las ganancias

La medida se llevará a cabo el jueves a las 10 horas, con el objetivo de que la Legislatura sancione con urgencia el proyecto de Ley que excluya los adicionales por Zona del cálculo del Impuesto a las Ganancias, distintos sindicatos neuquinos llevarán adelante una Jornada Provincial de Protesta.

Así lo hicieron saber los principales referentes hoy en una conferencia de prensa realizada en aten, donde aseguraron que los descuentos alcanzan a casi el 50 por ciento de los trabajadores de todas las áreas de la provincia y dejaron en claro que el pedido abarca tanto a activos como a jubilados.

“El impacto que tiene este mal llamado impuesto en los salarios es cada vez mayor y se torna insostenible”, expresó Marcelo Guagliardo, Secretario General de aten, quien indicó que con los haberes de octubre el impacto se multiplicó. Aclaró también que los descuentos tienen carácter de confiscatorio y que la respuesta tiene que ser urgente.

Detalló que hoy lo que se descuenta es casi el 19% del salario de bolsillo y que, en el caso de la docencia, lo que a principios de año alcanzaba a unxs 2.000 trabajadorxs, a mitad de año llegó a unxs 4.000 y hoy ese impacto llega a unxs 9.200. Por esta razón es que aten convocará a un paro provincial de 24 horas, con el objetivo de movilizar la mayor cantidad de compañerxs de toda la provincia.

Juan Benítez, titular de ANEL, indicó que cada organización adherirá a esta medida con la finalidad de conseguir “el compromiso real de la Cámara de Diputados para que deje de ser una promesa” y aclaró que “si bien el vicegobernador dijo que estaba por salir, aún no hay un despacho ni una moción de preferencia, por lo cual movilizaremos”.

Noemí Alemany, representante de Siprosapune, afirmó que los Profesionales de la Salud serán parte de la protesta en el marco de un paro provincial que también incluye el reclamo de una Ley de Carrera Profesional. “Esta sanción sería un alivio para los trabajadores de la Salud”, expresó y sumó que “para que esto se logre es necesario contar con una decisión política”.

“Muchos compañeros no han tenido aumento salarial porque se lo come el Impuesto a las Ganancias”, afirmó Edgardo Oñate, Secretario Adjunto de UPCN, a lo que Claudio Zalazar, Secretario General de SEJUN, agregó: “Sabemos que salario no es ganancia, pero hay una decisión de seguir confiscando nuestros salarios que se agrava cada tres meses, por lo que los aumentos salariales no son reales. Esta es una pelea que debemos dar hasta conseguir lo que queremos”.

Por su parte, Mariano Di Bartolo, Secretario General de SADOP, afirmó que “los masivos descuentos inciden mes a mes en los proyectos de vida de los y las neuquinas, por eso es que pedimos la urgente sanción de la ley. Es urgente alivianar la carga que sufren, la cual es muy fuerte”, cerró.

La medida, que comenzará a las 10 en las puertas de la Legislatura, tendrá también actividades en cada una de las localidades. Participarán aten, ANEL, SEJuN, UPCN, Siprosapune, UNVAP y SADOP.