Luego de 15 años vuelve a competir

Gustavo Vázquez de la academia de Kick Boxing peleará por un título en Diciembre luego de más de una década fuera del cuadrilátero.

El director de la academia de Kick Boxing, Muai Thai y Full Contact, Gustavo Vázquez, volverá a pelear en Diciembre e irá por un cinturón. Será por la corona dela Asociación civil de Kick Boxing en la categoría 84 Kg.

Una lesión lo alejó de los cuadriláteros, pero no del entrenamiento ya que sus alumnos compiten en toda la provincia y tres de ellos vienen de ganar en la última velada de Neuquén capital. “Hay una parte de alegría y otra de ocupación porque tuve que aumentar 6 kilos para llegar al peso y parar el entrenamiento físico para buscar potencia” comentó Gustavo.

Con respecto a volver a competir luego de 15 años dijo “es un desafío grande después de una fractura que no me dejó pelear, no es fácil ir por un título, pero estamos entrenando para eso”.

Sobre la dura preparación agregó “estamos entrenando 2 turnos por día, dejé para dar paso al entrenamiento de volumen. También viene Daniel Quintuman para dar una mano con la parte del boxeo así que esperamos llegar bien”.

Con respecto al rival manifestó “no lo he visto, pelea MMA pero eso no me interesa, que es lo que le digo a los alumnos, el tema es llegar efectivo con las manos en zona alta y media y zona baja con las piernas, lo importante también es llegar bien en la parte física. Me juega en contra que tengo que parar 2 semanas por el trabajo, pero vamos a dar pelea”.