Legislatura: se aprobó la nueva ley de Empleo Joven en la provincia

La Cámara aprobó hoy, en general y por amplia mayoría la denominada ley de “Empleo joven” para fomentar el trabajo formal y registrado de personas de 18 a 35 años en la provincia.

Las personas jóvenes interesadas en acceder al programa deberán inscribirse en un registro y cumplir una serie de condiciones, entre ellas tener residencia neuquina de al menos un año de antigüedad y no poseer un trabajo formal registrado al momento de registrarse. El sector empresarial también deberá cumplimentar una serie de requisitos, tales como no poseer deuda con fisco y no incumplir distintas normativas de regulación laboral.