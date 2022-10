SIPROSAPUNE: No hay turnos para cirugía o atención a pacientes

Juan Ferrari secretario general del Sindicato de Profesionales de la Salud Pública de Neuquén hablo sobre la falta de turnos para cirugías y declaró que la situación en salud está relacionada con una desición desde autoridades provinciales de salud pública de restarle el apoyo a este sistema Salud Pública, permanecer con politicas poco favorables para nuestra población y la pérdida de profesionales calificados en todas las areas, ya sean quirurgicas o en todas las especialidades. Esto genera la falta de turno para operarse o realizar cualquier estudio.

Un turno para tomografía está tardando 3 meses para los pacientes. Hay 200 cargos sin cubrir de profesionales en la provincia por renuncias, hace unas semanas inauguraron el hospital de San Martin de los Andes con bombos y platillos y no se quien lo va a atender. Están cubriendo estos cargos con profesionales que no están capacitados y no teniendo la residencia de cuatro años en especialidad de medicina general.

Hay más de 2 mil cirugías programadas que están demoradas, hoy no son urgentes pero si se opera en octubre del 2023 ya pasa a ser de urgencia. Entonces la gente opta por vender su auto o buscar medios para realizarse la intervención o estudio de complejidad en forma particular, dijo el doctor Ferrari.

Los médicos se van de Salud Pública porque antes venian médicos de otras provincias y obtenian una vivienda y salario acorde al trabajo y hoy en dia solo se fijan que se remuneren las guardias para que no queden al descubierto, pero hay Centros de Salud cerrados sin atención por falta de profesionales.

Esta situación del vaciamiento de la Salud Pública solo beneficia a las clinicas privadas.