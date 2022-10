Madre desesperada por intervención quirúrgica urgente para su hija de 6 años

Débora del barrio Brentana contó que hace un tiempo descubrió que su hija de 6 años sufre de apnea por la ñoche por tener amigdalas muy grandes por lo que luego de consultar al pediatra y otorrinonaringologa le confirmaron que la niña debia operarse de urgencia pero en la comarca no se están realizando estas intervenciones y hasta el momento no tiene respuestas.

Por esta situación de noche no puedo dormir por estar pendiente de la nena ya que no puede respirar, yo necesito una respuesta para mi hija. Lo único que me dijeron desde el hospital es que la dejaron en lista de espera. Averiguamos particularmente pero una cirugía de este tipo nos sale 80 mil pesos pero nosotros no tenemos medios para abonar esta intervecnción, dijo Débora.

El problema con los turnos para cirugía en diferentes especialidades es constante en el Hospital Complejidad.