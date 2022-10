Reclamo: ¿A que municipio pertenece el control vehicular sobre JJ. Valle?

Increíble, no suelo poner este tipo de comentarios, pero realmente estamos cada ves peor en esta sociedad. Me acerque a un control de tránsito municipal de Plaza Huincul que estaba donde inicia la Benito Pérez, intersección con JJ. Valle, para pedirles e informar que dado que en las canchas del ex súper 8 estacionan en doble fila, lo cual no está permitido, que casi atropellan a un niño.. que por qué no iban a pedir que sacaran los vehículos y evitar así una tragedia.

Estando ellos, los cuatro inspectores tres mujeres y un masculino, a solo 30 metros del lugar y a sabiendas de esto, solo pusieron excusas, llegando a decir que no estaba en su diagrama y que realice la queja a tránsito, siendo ellos de tránsito.. increíble… que ellos no saben si era calle o avenida, que si bien está mal estacionarse, pero que no podían hacer nada.. les dije pero es su trabajo que van a esperar a que ocurra una tragedia?

Y solo escusas sin coherencia, me moleste tanto que antes de irme les dije que eran todos iguales e inservible al no cumplir con su función de inspectores.. cuando salía el masculino me respondió que yo era un pelotudo, por lo cual no pude evitar bajar de mi vehículo y exigirle me lo diga en la cara y se retracte. Por lo cual enseguida cambio su actitud, siguiendo escudándose.

Con esto quiero concluir a qué como un orden institucional como tránsito municipal no hacen su trabajo. Todo el mundo sabe que es un peligro ese sector de la cancha, lo cual ahora pertenece a la Municipalidad de Cutral Co pero la responsabilidad del orden es de Huincul. Pero ninguno de los dos municipio hace nada. ES REALMENTE TRISTE, LAMENTABLE Y DA MUCHA BRONCA.

Mañana hare las denuncias pertinentes tanto en municipio como en tránsito.

Carlos Wollman