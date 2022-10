Concejal piden un mamógrafo digital para el hospital

Natalia Paredes, concejal por el MPN de Cutral Co dijo que a pesar de que el nosocomio cuenta con un mamógrafo analógico, se está requiriendo uno digital.

El proyecto fue presentado por Paredes a principio de año para contar con este recurso para los habitantes de ambas localidades. Este equipo digital es más preciso en el resultado de imágenes para detectar un cáncer de mamas tanto en mujeres como en hombres.

El proyecto fue hablado con autoridades municipales de Cutral Co y del hospital Complejidad, aún resta una presentación del proyecto con el intendente de Huincul, ya que ambos mandatarios deben dar el visto bueno porque se compraria con fondos no reintegrables del ENIM. El intendente de Cutral Co vió viable el proyecto para la compra del equipo.