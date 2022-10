Indignación por abandono en cementerio de Huincul

Juan Soria, vecino de Plaza Huincul dijo que es lamentable el estado en que se encuentra el cementerio ya que se han robado placas y hay muchas bóvedas en mal estado.

Yo no digo que los empleados tengan la culpa, pero es penoso cuando vas a visitar a familiares que ya no estan, entonces le pregunto al intendente Suarez, si él no visita los lugares de la ciudad donde gobierna. El cementerio está abandonado, es una pena, nadie se hace cargo de las placas que faltan, dijo el vecino.

Primero que se dedique a recorrer Plaza Huincul para ver las falencias y despues que haga un spot publicitario pidiendo el apoyo de los vecinos, tengo mucha bronca comentó Soria.

Hay muchas tumbas donde se ve el ataúd según las imágenes aportadas por el vecino.