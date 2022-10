Escuela 152: Mantenimiento acusa que manipulan mal los artefactos para no trabajar

Luego de conocerse el problema sobre pérdida de gas en la escuela 152, Viviana Sandoval del gremio ATEN dijo que hay una acusación del responsable de trabajos en gas de la escuela que manipulan mal los artefactos y hacen desarreglos en la escuela para no dictar clases.

«Hablando del desconocimiento es fácil, culpar a otros es fácil, me parece que desde el sector de mantenimiento deberán hacer un análisis y verificación de un mantenimiento responsable en cada comunidad educativa, no puede ser que pase una semana y otra vez haya problema de calefactores, no podemos estar suspendiendo las clases y poner en riesgo la vida de las infancias y los trabajadores no es lo que corresponde» dijo Sandoval.

«Hay que ocuparse y no preocuparse, si no queremos que las clases se suspendan realicemos el trabajo durante el fin de semana y cuidar la vida de los trabajadores y los niños».

Durante el turno tarde las clases continuarán suspendidas en la escuela 152.