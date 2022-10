Quedó inaugurado el SUM del Club Mosconi

Con la presencia del Intendente de Cutral Co quedó inaugurado oficialmente el salón de usos múltiples del Club Social y Ciclístico General Enrique Mosconi. El mismo tiene capacidad para 40 personas. Son habitaciones con 4 camas, cada una de ellas cuenta con un equipo de frío/calor

En relación a ello, el Intendente Municipal, José Héctor Rioseco, aseguró: «Lo más importante para nosotros es que el desarrollo del ser humano es el desarrollo de los jóvenes de nuestra Ciudad. Y es por ello que una de nuestra premisa es trabajar en la Cultura y el Deporte. Yo no quiero un Club que no esté vinculado con la actividad. Después dijimos que nos hacía falta un albergue para cuando vinieran las delegaciones. Y por último faltaba el comedor y logramos hacerlo junto al albergue para traer delegaciones a bajo costo. Nosotros vamos a seguir promoviendo la cultura y el deporte», culminó.

Por su parte, el Presidente del Club Social y Ciclístico General Enrique Mosconi, Miguel Silka, detalló. «Hoy cuando venía para el Club me detuve 5 minutos y dije: cómo cambió el Club en tres años y medio. Me acuerdo cuando en 2016 José me fue a buscar y me dijo: «Miguel vamos a reflotar el Club». Y en septiembre de ese mismo año inauguramos la pista. Eso nos permitió que el Ciclismo empezara a crecer en nuestra localidad. Y luego nos dimos cuenta que nuestros deportistas necesitaban un lugar donde estar. En 2019 se inaugura el albergue. En el 2020 sufrimos la Pandemia y el club se puso a disposición de el hospital y nuestra sociedad. Y así, trabajando en conjunto con el Municipio, José me dijo «vamos a tener que hacer un Salón de Usos Múltiples». Estamos muy felices y agradecemos al Intentende y a su equipo por el apoyo que nos han brindado. La verdad es muy importante que es cuando un gobierno ve al deporte como una inversión y no como un gasto. Le agradezco nuevamente a José y a la Comisión Directiva que me acompaña hace tantos años».