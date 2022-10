Reclamo por mal estado de playa de combustible en YPF sobre ruta 22

Hola fuego buenos días mí nombre es Belen Neira quisiera hacer un llamado de atención a la estación YPF que está en la orilla de la ruta.

A las 18:30 fuimos a cargar nafta y cuando salgo al caminar unos pasos más adelante no veo esta parte que no tenía las rejillas…y meto el pie ahi problcandome un pequeño egince y las rodillas dos raspones.

Cuando puedo me levanto y subiendo a mí auto siento risas atrás que sería de los playeros me dio vergüenza me fui a mí casa después al volver con mí papá porque era mucho el dolor. Fue mí papá quien hablo por mí junto a mí marido, el encargado de la ypf no estaba y llamando a la policía me mandan al seguro que la verdad ni tengo. Y la señora que me atendió diciendome que eso era mí culpa, señora no tengo ojos en los pies y ni se me percató en mirar hacia abajo. Hoy no fui a la estación a ver al encargado porque no me siento bien quisiera que arregle eso hoy fui yo pero si hubiese sido alguien mayor o un niño? Muchas gracias fuego.