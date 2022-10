Huincul estuvo bien representado en los Juegos Culturales en Zapala

7 de los jóvenes que representaron a la ciudad de Plaza Huincul en esta nueva edición obtuvieron el 2° puesto en sus respectivas categorías, ganando como premio un viaje a Las Grutas.

A continuación se detallan los nombre de los jóvenes y las disciplinas por las cuales participaron:

Alana Zacarias y Antonella Muñoz danza en pareja sub 18

Solange Parra en fotografía sub 15

Candela Tapia, Samuel Rivera y Sofia Arriagada López en conjunto musical.

Josue Vered Free Style sub 15

Por otra parte, Debora Jara se adjudicó el 3° puesto en la categoría de canto solista sub 18.