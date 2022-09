Está controlado el fuego en el predio de NAO

Así lo confirmó Ruben Karstan, uno de los bomberos que desde primera hora interviene para sofocar el incendio iniciado en el Parque Industrial de Plaza Huincul.

Si bien las llamas han sido controladas, los voluntarios y equipo de trabajo conformado continúan con las tareas de enfriamiento y control para evitar que reviva alguno de los focos ígneos.

En el lugar del hecho, la responsable de Defensa Civil de Cutral Co Edith Covatti consideró que avanza de manera positiva el operativo impulsado. “Estamos mejor organizados en cuanto a asistencia a los bomberos. No podemos decir que estamos felices pero estamos aliviados. Necesitamos que la población no se alarme, que se mantengan tranquilos y que no se acerquen al lugar”.

Desde la ciudad yo no es visible la columna de humo negro espeso, solo se advierte una especie de vapor.