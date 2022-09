Organización de la Estudiantina: “No estamos del lado de ninguno”

Ante la polémica desatada y la advertencia de estudiantes de retirarse del evento, una de las trabajadoras del área Juventud pidió que cesen con las amenazas y explicó que no han tomado partido por ningún establecimiento, como así tampoco hay ´preferencia por alguno de los cursos participantes. En la misma charla, la trabajadora confirmó que los mensajes de whatsapp que se han filtrado son verdaderos.

En dialogo con este medio, la joven empleada dijo “he escuchado muchas cosas y queremos decirles que a nosotros nos es indistinto quien gana, sea una EPET o un CPEM. Nostras estamos haciendo nuestro trabajo y claro que nos pagan por eso. Además quería decir que vi muy mal a Karen, a nuestra directora, la están amenazando con su hijo y esas cosas están muy mal. De ultima que esperen al evento de hoy y hablen bien con ella: peo no se metan con una criatura”.

En relación a los ganadores de cada propuesta explico que hay un jurado que define los puntos, no son ellas. “Nosotras no nos metemos en eso, no tenemos nada que ver”.

Al ser consultada por la veracidad de los mensajes que se han filtrado, la trabajadora del área confirmó que son reales y opinó que “eso está comprobado y eso lo arreglarán entre ellos. Yo no sé que pasara ahí”.

Para este martes por la tarde está prevista la elección del personaje, y en relación a esto hay expectativa sobre la actitud que tomarán los estudiantes.

Antes de despedirse, la trabajadora insistió en su pedido que cesen las amenazas y que todo se resuelva en base al dialogo.