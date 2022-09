Crítica situación con ambulancias en el hospital

Personal del sector insiste en la necesidad que el nosocomio de Cutral Co – Plaza Huincul cuenta con ambulancias en condiciones para la intervención local y para el traslado de pacientes a Neuquén capital. Es que según refieren cuentan con un vehículo y medio para las cuestiones cotidianas y otro para derivaciones.

La situación fue dada a conocer por Walter Pardo, chofer de ambulancia del hospital quien a través de los micrófonos de eta radio comentó “tenemos únicamente dos ambulancias de complejidad que pueden llegar a hacer derivaciones a Neuquén, Roca, Cipolletti. Ayer viajaron todo el día y una de esas ayer llegó a las 23 horas con problemas en la bomba de inyección. Ahora quedó fuera de servicio hasta que sea llevada al taller”.

En cuanto a las unidades para atender las cuestiones cotidianas locales, Pardo indicó “una es una Fiat 2018 que no da más, hay que hacerle cambio de tren delantero y otras cosas. Y los otros dos vehículos que están para uso interno también tienen muchas falencias, no pueden viajar. Uno de ellos se llena la cabina de humo”.

En el hospital hay otras ambulancias pero que están fuera de servicio.

Los trabajadores del sector reclaman desde hace tiempo pero no reciben respuestas y por este motivo hacen pública la situación, con la esperanza que desde e nivel central de Salud los escuchen y les envíen ambulancias para atender las cuestiones de la Zona Sanitaria V. “Hoy escuchaba que la ministra Peve comentó que recibió un aporte de YPF para la compra de ambulancias y fueron a otras localidades pero a Cutral Co no llegó ninguna” manifestó Pardo.