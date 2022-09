Final feliz para un deportista de la comarca

Se trata de Lionel Gamboa, quien tiempo atrás sufrió el robo de su bicicleta de competición y tras un largo camino de trámites judiciales finalmente logró recuperarla.

“El lunes tipo ocho de la noche la policía de Plottier se comunicó para avisarme que me iban a entregar la bicicleta porque habían logrado corroborar que era mía” explicó Gamboa.

La situación atravesada por el deportista fue angustiante ya que al tiempo de habérsele sustraído por delincuentes, la halló en manos de otro ciclista. A partir de esto inicio una conversación con quien la poseía por haberla adquirido de buena fe. Se dio intervención a la justicia que luego de varios meses culminó determinando que la bicicleta era propiedad de Lionel.

“Ayer salí a entrenar de nuevo con mi bici, después de casi tres años sin ella. Contentísimo porque era material que me habían robado y me estaba mucho costando volver a tener. Por suerte pude volver a encontrarme con ella, esto me da un impulso y ganas de competir” señaló.