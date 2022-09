Para Rioseco hay que replantear la distribución del ingreso

En el marco de su recorrida por las distintas localidades neuquinas, Ramón Rioseco visitó este fin de semana San Martin de los Andes. Allí presidió el tercer encuentro de equipos técnicos.

Ante los militantes que participaron de la reunión, el ex intendente de Cutral Co planteó que «en el interior, la solución a todos los problemas pasa por un cambio en la distribución del ingreso y de la riqueza en recursos naturales que tiene Neuquén». «De no ser así, entendemos no tenemos destino posible como provincia»,

En ese sentido explicó que esos profundos cambios planteados se logran «por un lado, a través de una nueva ley de coparticipación porque los 15 puntos porcentuales son paupérrimos, y por el otro con un nuevo acuerdo por las regalías hidrocarburíferas ya que el con 12% no alcanza».

Respecto a la visita realizada, Rioseco destacó que fue gratamente recibido por los vecinos en los barrios y también por comerciantes de la localidad cordillerana. Como resultado de las charlas mantenidas con ellos señaló «es sorprendente como en esta ciudad tan rica por el turismo, los sanmartinenses que reciben al turista se sienten maltratados ante la ausencia de gestión y desarrollo».

Antes de despedirse de su gente, el referente del Frente y la Participación Neuquina apuntó «no se puede gobernar peor, la falta de soluciones habitacionales y de acceso a los servicios es verdaderamente explosiva. Éstos son los desafíos que venimos a afrontar, con un nuevo programa de gobierno que cambie definitivamente la historia de la provincia».

Del evento también participaron la diputada provincial por el Frente Grande, Soledad Martínez; la concejal local por el PJ, Fernanda González; y el referente local de Unidad Popular, Francisco Armas.