Lecaro se opuso al nombramiento de directores para Tecnogas

El concejal por Unidad Ciudadana – Frente Neuquino consideró incorrecto que desde el ejecutivo municipal no haga caso omiso a la solicitud de informes sobre la empresa pero si se envíe un listado con nombres para la renovación de autoridades de la misma.

Con los votos negativos de la oposición, el Concejo Deliberante de Plaza Huincul aprobó por mayoría el proyecto presentado por el Ejecutivo Municipal en el que presentó el listado de los postulantes a desempeñarse en los cargos de Directores Titulares y Suplentes, y Síndicos Titulares y Suplentes de la empresa Tecnogas Patagónica S.A.

Al argumentar su voto, el concejal Lecaro expresó “no acompaño este proyecto, porque no están dadas las condiciones para tomar la decisión de aprobar la conformación de un directorio siendo que todavía no hemos recibido por parte del ejecutivo repuesta a nuestro pedido para que se nos brinde información sobre el funcionamiento de Tecnogas”. El edil recordó que el año pasado se aprobó un pedido de informe que salió con el voto unánime del cuerpo de concejales, el cual no fue respondido. Asimismo, el mes pasado desde su bloque presentó otro de igual tenor, y que aún no ha tenido tratamiento.

Y manifestó que “para nosotros es importante saber quiénes son los responsables técnicos, la nómina del personal y funciones , las tareas que realizan en la empresa, como se abonan los sueldos del personal , cantidad y estado de la flota vehicular , cual es el aporte que realiza el municipio a la empresa para su funcionamiento, el estado de deuda con empresas proveedoras de gas y generales y los avances para la recuperación de la matrícula de la subdistribución de Tecnogas… nada de esto nos pudieron responder, hay numerosas situaciones que desconocemos y no me habilita para poder votar a favor”.